Ceny noclegów na majówkę 2024. Tańsze Zakopane czy Krynica? Raport: ile wydamy?

Przy wykupionej ofercie szukanie na ostatnią chwilę tanie nie jest

Są to oczywiście stawki dla osób szukających oferty na ostatnią chwilę, a więc niewiele ponad tydzień przed długim weekendem. Oferta jest więc już wyraźnie przebrana. Niewiele zmienia fakt, że w przypadku części propozycji w cenę mamy wliczone śniadania.

Tegoroczna średnia jest o około 4% niższa niż ta z analogicznego okresu ubiegłego roku. Przy tym warto mieć świadomość, że jeśli rozszerzylibyśmy obszar poszukiwań i akceptowali nocleg nie tylko w obiekcie hotelowym, ale też np. w wynajętym mieszkaniu lub prywatnej kwaterze, to znajdziemy też wyraźnie tańsze rozwiązania.

materialy prasowe

Spadek średnich stawek o 4% wobec tych, które szokowały nas w 2023 roku, to symboliczna zmiana. Niemniej jest to przyjemna odmiana po sytuacji z 2023 roku, kiedy roczny wzrost cen noclegów szacowaliśmy na około 20%. Wtedy było to jednak pokłosie gwałtownie rosnących kosztów właściwie wszystkiego. I choć próżno oczekiwać powrotu kosztów życia do poziomów sprzed kilku lat, to już fakt, że inflacja przestała aż tak dawać się nam we znaki, jest jakąś poprawą.