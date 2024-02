Marketing retro, czyli reklamy sprzed 100 lat! Zobaczcie, jak i czym kuszono klientów. Na piękny biust, łysi mają gorzej...

Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro.

Reklama retro. Aparat do kształtowania nosa

Kalendarz Grudziądzki z 1917 roku zachwalał ortopedyczny aparat "Zello" do kształtowania nosa. - Model 20 dopiero co się ukazał i przewyższa doskonałością wszystkie. Szczególne zalety: podwójnie wyściełany gąbką, przylega zatem anatom. budowie nosa, tak że chrząstki nosa w krótkim czasie uformują się naturalnie (miłe w noszeniu), 7-krotnie do nastawiania, dlatego nadaje się na wszystkie błędy nosa (lecz nie na błędy kości). Cena: mk 5, 7 i 10.

Reklama sprzed 100 lat. Na okropny łupież i nieznośne świerzbienie

W tym samym kalendarzu reklamuje się nowy środek na wzmocnienie włosów Harpol. - Przez kilkuletnie wypadywanie włosów połączone z okropnym łupieżem i nieznośnem świerzbieniem straciłam prawie połowę moich ślicznych włosów - opowiada reklamowa klientka. - Zrobiłam próbę środkiem Harpol i przekonałam się ku memu zdziwieniu, że włosy zaczęły nagle róść i były coraz pełniejsze i gęstsze. Wypadywanie włosów, świerzbienie i łupież zniknęły jakby kto zdmuchnął i dzisiaj cieszę się znów moim ślicznym i pełnym włosem. Teraz wszyscy zazdroszczą mi. Cena za butelkę 4 mk.

Do tego można dołożyć jeszcze za 2 marki puszkę kremu report, który był "niedoścignionym i jedynym preparatem usuwającym zaraz i radykalnie ostrą, popękaną skórę, pryszcze, wągry, brunatne plamy, wyrzutu, jakoteż wszelkie nieczystości skórne i piegi".

Tak działali spece od reklamy. Bujny i pyszny wąs

Kolejnym środkiem przeciwko wypadaniu włosów był "Harsin". - "Wspaniały bujny wąs, wspaniały pyszny wąs" - reklamuje się Kosmetyczne Laboratorium Violetta. Producentka chwali się, że dziennie dostaje kilkaset listów z potwierdzeniem, że preparat działa, podkreślając, że nikt klientów nie zmusza do wystawiania takich opinii. Obiecuje nagrodę temu, kto udowodni, że firma sama prosiła o pochlebne opinie klientów.

- 25 000 marek nagrody dam temu, kto mi udowodni, że choćby tylko w jednym przypadku nastąpiło zawezwanie lub się wywarło wpływ ku wystawieniu pisma dziękczynnego o "Harasin".

Reklama specyfiku na pijaństwo

"Leczcie pijaństwo, zanim pijak wystąpi przeciwko prawu" - takie hasło reklamowe towarzyszyło reklamie środka o nazwie alkolin. To był surogat alkoholu, który miał sprawiać, że pijak wystrzegał się napojów alkoholowych.

- Jest zupełnie nieszkodliwy, a działa tak intensywnie, że nawet osoby mocno oddane pijaństwu, w nałóg ten więcej nie popadają. Alkolin jest łatwo rozpuszczalną przyprawą, którą gospodyni może dodawać mężowi do śniadania i on tego nie zauważy. W bardzo licznych przypadkach odnośny osobnik nie wie, czemu naraz wódki znieść nie może. Alkolin powinien każdy ojciec kazać używać synowi studentowi zanim przy egzaminach przepadnie, chociaż bowiem nie jest oddany zbytnio pijaństwu, to przecież alkohol osłabi jego mózg - czytamy.

Reklama na zdrowie. Bandaż dla kobiet

Kolejna reklama jest ze Słowa Pomorskiego (z 1929 roku) i zachwala "specjalny bandaż przeciw oberwaniu wnętrzn". - Bardzo wiele kobiet jest cierpiących na oberwanie wewnętrzne występujące zwykle po połogach, z ciężkiej pracy, dźwigania i wielu innych przyczyn. Otóż kobieta niezawodnie będzie zdrową, chętną do życia i pracy jeżeli sprowadzi sobie specjalny bandaż przeciwko oberwaniu wnętrzn. To specjalny pas brzuszny na gumach, skonstruowany i uzupełniony odpowiednią pelotą stosownie do rodzaju dolegliwości. Cena od 25 do 40 zł.

Producent zachwala też specjalne pasy dla mężczyzn przeciw obniżeniu żołądka, nerek i jelit.

Zła przemiana materii? Jest na to środek

Następna reklama dotyczy złej przemiany materii. - Zanieczyszczona krew wskutek złej przemiany materii może powodować szereg rozmaitych dolegliwości: bóle artretyczne, łamanie w kościach, bóle głowy, wzdęcia, odbijanie, bóle w wątrobie, niesmak w ustach, brak apetytu. swędzenie skóry, skłonność do obstrukcji, plamy i wyrzuty na skórze. skłonność do tycia, mdłości, język obłożony. Choroby złej przemiany materii niszczą organizm i przyśpieszają starość. Racjonalną, zgodną z naturą kurację jest normowanie czynności wątroby i nerek. Dwudziestoletnie doświadczenie wykazało, że w chorobach na tle złej przemiany materii, chroniczne zaparcia., kamieniach żółciowych, żółtaczce, artretyzmie ma zastosowanie "Cholekinaza" H. Niemojewskiego. Cholekinaza jest mieszaninę odpowiednio dobranych i w specjalny sposób spreparowanych ziół.

Pierwszy interes wysyłkowy

W Gazecie Toruńskiej z 1895 roku reklamuje się pierwszy interes wysyłkowy w tym mieście. Głównym produktem była odzież. - Nowość! Garnitur męzki trykowy letni tylko za 7,50 Mrk. Do tego jedna para gaci bez szewka, koszula normalna (macco) do jedwabnej podobna na piersiach lub też na ramionach do zapinania i 3 pary szkarpet eleganckich.

Dodajmy, że otyli mieli gorzej, bo musieli dopłacić 1 Mrk.

Mszalne wino najlepsze

W tym samym numerze reklamuje się najstarszy polski hurtowy handel win A. Pfitznera załoźony w 1849 roku. Zachwala wina górnowęgierskie i tarragońskie. Wina te dostarczane były (hurtownik się tym chwali) w Wielkim Księstwie Poznańskim do mszy (A. Pfitznera był przysięgłym dostawcą win kościelnych).

Na piękny biust…

W Kurjerze Bydgoskim z 1934 roku znaleźliśmy reklamę na piękny biust. Można było go osiągnąć po zastosowaniu paryskiego preparatu "Ideal". - Ideal daje pierwszorzędne zadziwiające wyniki przy zaniku chorobliwym względnie nierozwinięciu biustu, nadając opadającym piersiom w ciągu krótkiego czasu jędrność i elastyczność 18-letniej dziewicy. "Ideal" wypróbowany przez sławne lekarki, wyrażające się o nim z pełnym uznaniem. Cena 2,50 zł, podwójny pakiet kuracji 3,50 zł. Wysyłka dyskretna z Cieszyna.

Zobaczcie reklamy sprzed 100 lat w naszej fotogalerii:

