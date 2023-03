Masz problem z rozliczeniem PIT? Sądeczanie stworzyli aplikację w formie czatu

Kim są twórcy Pitbota?

Maciej Wawrzyniak i Maciej Szewczyk to dwóch przyjaciół pochodzących z Nowego Sącza. W młodzieńczych latach połączyła ich wspólna pasja – muzyka. Razem występowali w zespole reggae Sharpi, koncertując na tzw. lokalnej scenie undergroundowej. Następnie ich kariera potoczyła się w kierunku branży finansów oraz IT. Na startupowej scenie zadebiutowali z aplikacjami służącymi do składania zeznań podatkowych na rynku holenderskim oraz niemieckim. Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem stał się Pitbot.

Założyciele aplikacji są mocno związani z Nowym Sączem. Maciej Wawrzyniak mieszka tam na co dzień, a Maciej Szewczyk, choć związał się na tę chwilę z Berlinem, odwiedza nowosądecczyznę tak często, jak to tylko możliwe.

- Myślę, że można śmiało określić nas jako lokalnych patriotów. Jesteśmy mocno związani z Nowym Sączem. To miasto, w którym mieszkam, inwestuję i w którym płacę podatki. Zależy mi na tym, by dorzucić cegiełkę do rozwoju Nowego Sącza, by przekazać te lokalne wartości także moim dzieciom – mówi Maciej Wawrzyniak. – Naszym założeniem było połączenie funkcjonalności Pitbota z realnym, dobroczynnym celem, który wpłynie na lokalny rozwój, stąd też organizacją, którą wybraliśmy do współpracy w kontekście przekazania 1,5 proc. podatku jest nowosądeckie Stowarzyszeniem Sursum Corda – dodaje Wawrzyniak.