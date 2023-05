Matura matematyka podstawowa 2023: odpowiedzi i rozwiązania. Sprawdź, jak ci poszło! 8.05.23

Za nami matura z matematyki na poziomie podstawowym. W tym artykule publikujemy odpowiedzi zarówno z formuły 2023, jak i 2015. Rozwiązania publikujemy dzięki uprzejmości "Matematyka Gryzie".

Kliknij w przycisk "zobacz galerię", aby obejrzeć rozwiązanie zadań. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Matura z matematyki 2023: "spodziewałam się, że matma będzie łatwa" Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który maturzyści zdają w poniedziałek, w nowej formule trwa 180 minut, a przeprowadzany w starej - 170 minut. Na nowych zasadach zdają absolwenci 4-letniego liceum, a tak jak dotychczas – ostatni rocznik, który kończył 4-letnie technika. Egzamin rozpoczął się o godz. 9. Młodzi ludzie mieli rozwiązać 36 zadań. W najlepszym - według rankingów edukacyjnych - krakowskim technikum, Technikum Łączności nr 14 pierwsi zdający, którzy już skończyli pisać, wychodzili z sali grubo przed czasem, jeszcze przed godziną 11. Osoby te relacjonowały, że nie miały problemów z rozwiązaniem zadań.

- Prosto może nie było, ale czuliśmy się bardzo dobrze przygotowani i poszło jak z płatka - powiedział nam Patryk Szymura z Technikum Łączności, który również nie potrzebował aż 170 minut na napisanie egzaminu.

Matematyka matura: Nie zabrakło na egzaminie logarytmów

Absolwenci tego krakowskiego technikum przekazują, że na egzaminie pojawiły się wszystkie działy matematyki – wszystkiego po trochę. - Natomiast w porównaniu do poprzednich lat zadania były skonstruowane w taki nieoczywisty sposób. Polecenia czasami były nie do końca jasne i trzeba było się nagłówkować, co to jest dokładnie za dział i wymyślić na to rozwiązanie - mówił nam Patryk Szymura. Jako przykład podał zdanie nr 31, o ratach. Bohater tego zadania, pan Stanisław, spłacał pożyczkę w wysokości 8 tys. 910 zł w 18 ratach. Każda rata była mniejsza od poprzedniej o 30 zł. Należało obliczyć wysokość pierwszej raty.

- Pierwsza myśl, która się pojawiała, to że trzeba użyć jakichś wzorów na lokaty. A to było typowe zadanie z ciągów. Myślę, że było to dość nieoczywiste i trzeba było chwilę pomyśleć nad tym - kwituje Patryk. Nie zabrakło na egzaminie logarytmów - były w pierwszym zadaniu. Jeśli chodzi o geometrię, na tegorocznej maturze zdawanej w technikach pojawił się graniastosłup z trójkątem równoramiennym w podstawie. - Była podana wysokość trójkąta w podstawie, długość podstawy tego trójkąta oraz kąt przekątnej ściany bocznej graniastosłupa. Trzeba było obliczyć pole całkowite i objętość graniastosłupa - mówił nam na gorąco po egzaminie Maurycy Januszek z Technikum Łączności. - Ja zwróciłem uwagę, że w wielu zadaniach pojawiła się trygonometria w jakichś elementach. Był sinus, było osobne zadanie z tangensem, zastosowanie wzorów trygonometrycznych w kilku zadaniach - wymieniał w rozmowie z nami Maksymilian Holik z Technikum Łączności.

W Technikum Łączności w Krakowie w tym roku do matury przystępuje 236 osób.

Ogłoszenie wyników matury z matematyki już w lipcu

Ogłoszenie wyników matur na stronie OKE w systemie ZIU nastąpi w piątek 7 lipca 2023 roku. Matura poprawkowa odbędzie się we wtorek 22 sierpnia 2023 r. Aby przystąpić do matury poprawkowej, należy złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (czyli nie później niż do 14 lipca 2023 roku). Deklaracja stanowi pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, które składa się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Wyniki egzaminu poprawkowego zostaną ogłoszone w piątek 8 września 2023.

Jak chronić dziecko w sieci? Zobacz 3 sposoby NA