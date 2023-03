Miasta zarabiają miliony z "małpek". Nowosądeczanin wypija średnio więcej alkoholu w małych butelkach niż krakowianin Bartosz Dybała

Spośród mieszkańców trzech największych miast Małopolski najwięcej małpek na głowę kupili w ubiegłym roku nowosądeczanie: ponad 7. Za nimi uplasowały się osoby mieszkające w Tarnowie (ponad pięć) oraz krakowianie (ponad 4). Co jednak istotne w ostatnich latach sprzedaż trunków w małych butelkach spadła, na co wpływ miało wprowadzenie przez rząd tzw. podatku małpkowego, z którego miliony złotych zasilają budżety miast i gmin m.in. w Małopolsce. Ale to, że Polacy kupują mniej małpek nie oznacza, że piją mniej alkoholu. Dane za 2021 r. pokazują, że w skali kraju rośnie ilość wypijanych twardych trunków - w tym wódki.