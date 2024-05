Miasto aniołów tylko 30 minut drogi od Krakowa. Lanckorona pełna wyjątkowego klimatu XIX w. miasteczka idealna na majówkowy wyjazd za miasto

Lanckorona idealna na majówkę. Wiosna pachnie tu wyjątkowo

Wieś przypomina wielki, choć zamieszkały skansen. Pochyły rynek, wokół którego stoją pięknie odrestaurowane chałupy, kwitnące krzewy i kwiaty, klimatyczne alejki oraz wąskie ulice sprawiają, że klimat Lanckorony jest wyjątkowy. To takie miejsce, w którym czas biegnie wolniej. Można się tu zatrzymać i tak po prostu odpocząć, kojąc zmysły atmosferą dawnego miasteczka, które – co warto zaznaczyć – odegrało znaczącą rolę w historii. W Lanckoronie warto także odwiedzić odrestaurowany zamek, wypić pyszną kawę i zjeść doskonałe lody. W objęciu wiosny słynne Miasto Aniołów wygląda uroczo, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia.

Lanckorona – największe atrakcje

Lanckorona – „Miasto Aniołów”. I nie tylko!

Zaciekawiło Was, dlaczego Lanckorona jest nazywana miastem aniołów? Odpowiedź jest prosta. Ze względu na Festiwal Aniołów, który corocznie organizowany jest w okolicach świat Bożego Narodzenia. Festiwal zyskuje coraz większą popularność i polega na tym, że mieszkańcy oraz turyści przebierają się za anioły i w takich strojach spędzają czas. Cała miejscowość jest zaangażowana w akcję, co tworzy wyjątkowy klimat. W ramach festiwalu odbywa się anielski jarmark, warsztaty, wernisaże, wystawy, koncerty i konkursy. Można także skosztować „anielskich Przysmaków” prosto od lokalnych rolników.

Lanckorona – krótka historia. Najważniejsze fakty

Lanckorona została założona za panowania Kazimierza III Wielkiego w latach 1361-1366. W tym czasie król postanowił wybudować także zamek, którego ruiny po dzisiejszy dzień górują nad Lanckoroną. W kolejnych latach miasto prosperowało całkiem dobrze, wykorzystując doskonałą lokalizację blisko Krakowa oraz malownicze położenie.

Ważne wydarzenia w dziejach Lanckorony miały miejsce w XVIII wieku, kiedy to szlachta polska mająca dość jarzma narzuconego przez Moskwę postanowiła się zbuntować i utworzyła konfederację barską. To właśnie tutaj miały miejsce dwie wielkie bitwy konfederatów barskich, w tym słynna „obrona Lanckorony” 20 i 21 lutego 1769 r, kiedy to konfederaci rozbili zdecydowanie silniejszą i liczniejszą armię rosyjską. Klęska przyszła jednak 23 maja 1771 r. W czasie tej bitwy wojska konfederatów zostały doszczętnie pokonane. Do dnia dzisiejszego istnieje w Lanckoronie mogiła, w której pochowano około 300 konfederatów poległych w bitwie stoczonej z wojskami rosyjskimi w 1771 r. Warto także dodać, że Lanckorona w latach 1366–1934 posiadała prawa miejskie.