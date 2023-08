Miejsce wstydu odzyska dawny blask? Renowacja dworca PKP w uzdrowisku coraz bardziej realna Klaudia Kulak

Dworzec kolejowy w Krynicy-Zdroju był kiedyś jego wizytówką. Od lat zaniedbany i opuszczony popada jednak w ruinę. To miejsce mogłoby odzyskać dawny blask, ale do tego konieczne jest nabycie budynku przez gminę. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce może się to udać. - Czekamy na ostateczny protokół. Uchwały zostały już podjęte. Mam nadzieję, że do transakcji dojdzie w styczniu przyszłego roku - przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” burmistrz uzdrowiska Piotr Ryba.