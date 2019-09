Polak wyprowadza się z domu rodzinnego przed trzydziestką, Szwed tuż po osiągnięciu pełnoletności. Najdłużej pod skrzydłami rodziców chowają się mieszkańcy Czarnogóry i Chorwacji.

Inni robią to szybciej

Problem - brak pieniędzy

Inna kultura

- 27 lat, 7 miesięcy i 6 dni - tyle czasu zajmowało statystycznemu Polakowi przygotowanie się - finansowe i mentalne - do tego, aby opuścić dom rodzinny #- podaje Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. Tak wynika z danych Eurostatu za #2018 rok. - Sytuacja poprawiła się więc w tym względzie od #2012 roku, kiedy to wyprowadzka zajmowała młodym Polakom przeciętnie prawie o rok więcej, średnio 28 lat i 5 miesięcy - zwraca uwagę ekspert.Na tle innych krajów europejskich wciąż pozostajemy jednak w tyle. Pod względem wieku przeprowadzki młodych ludzi do własnego mieszkania Polska zajmuje 19. miejsce na 32 kraje przebadane przez unijny urząd statystyczny. Średni wiek, w którym młodzi Europejczycy wyprowadzają się z domów rodzinnych, to 26 lat.Liderem są Szwedzi, którzy do własnego lokum przeprowadzają się zaraz po ukończeniu 18 lat. W Luksemburgu średni wiek wyprowadzki z rodzinnego gniazda to 20,1 lat, w Danii #- 21,2, w Finlandii - 22, a w Estonii - 22,2.Ale nie brakuje krajów, gdzie młodzi mieszkają z rodzicami jeszcze dłużej niż w Polsce. To przede wszystkim południe Europy. Najdłużej, bo aż 32,8 lat, na usamodzielnienie się potrzebują mieszkańcy Czarnogóry. Tylko nieco krócej zajmuje to młodym w Chorwacji (31,8), Macedonii Północnej (31,7), Serbii (31,3), Słowacji (30,9) i na Malcie (30,7). Przed 30-tką nie wyprowadzają się z domu rodzinnego także Włosi, a tuż przed osiągnięciem tego wieku na własny garnuszek przechodzą młodzi Bułgarzy, Hiszpanie i Grecy.- Jednym z głównych powodów, dla którego „nad Wisłą” zajmuje to więcej czasu, są najpewniej finanse - twierdzi Bartosz Turek.Osoby młode przeważnie zarabiają mniej, a konieczność posiadania wkładu własnego znacznie utrudnia zakup pierwszego mieszkania. - Oczywiście do wyboru jest też najem, ale większość młodych woli własne „cztery kąty” z prozaicznego powodu - jeśli w danym miejscu planujemy mieszkać dłużej, to najem jest dziś po prostu droższy niż zakup na kredyt - tłumaczy analityk HRE Investments.- Nie bez kozery najszybciej z domów rodzinnych wyprowadzają się mieszkańcy najbogatszych krajów Europy Północnej. Szwedzi, Duńczycy czy Finowie - dodaje Bartosz Turek.Według niego u podstaw tego wyniku nie leży jednak tylko zasobność portfeli. W Szwecji rekordowo niski wiek przy wyprowadzce to często pochodna faktu, że mówimy tu o bardzo dużym kraju o małej gęstości zaludnienia. W efekcie spora część ludzi młodych już w wieku kilkunastu lat wyprowadza się z domu rodzinnego, aby kontynuować naukę w bardzo często odległych od domu miastach. - Nie bez znaczenia jest też wychowanie i kultura, które za standard uznają szybkie usamodzielnianie się - podkreśla analityk.Z kolei w krajach basenu Morza Śródziemnego dorośli mężczyźni później wyprowadzają się z domu rodzinnego, bo taki jest tam wzorzec kulturowy.