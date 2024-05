Moda komunijna na archiwalnych zdjęciach. Zobacz, w jakie stroje przed laty ubierano dzieci do Pierwszej Komunii

Maj to miesiąc, w którym rzadziej organizowane są wesela, m.in. dlatego, że to zwyczajowo czas pierwszych komunii w Kościele katolickim. Data nie jest przypadkowa i ma ścisły związek z kalendarzem liturgicznym. Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej to radosny moment, do którego dzieci przygotowują się od dłuższego czasu. Dlatego też najlepszym czasem na wprowadzenie ich w tajemnicę Eucharystii jest okres wielkanocny, który trwa 50 dni – od Niedzieli Wielkanocnej do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Pierwsza Komunia Święta to też jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu 10-latków, którzy wychowywani są w wierze katolickiej. Duchowe przeżycie, a następnie przyjęcie komunijne i cała otoczka towarzysząca uroczystości sprawia, że ten dzień na długo zapada w pamięci. Uwieczniony zostaje także na zdjęciach. Dlatego rodzicom zależy nie tylko na tym, by ich dzieci odpowiednio przygotowały się do sakramentu, ale także wyjątkowo wyglądały. Od kilku lat strojem obowiązkowym dla dziewczynek i chłopców są alby. W przypadku chłopców mogą być długie do ziemi lub krótkie, do kolan. Wówczas chłopcy muszą mieć ubrane także długie spodnie. Strój dziewczynek uzupełniany jest przez wianek, zazwyczaj z żywych kwiatów.