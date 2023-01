Muszyna coraz bliżej reaktywacji wyciągu na Szczawniku. Gmina powołała spółkę operacyjną, która zajmie się inwestycją. To kolejny ważny krok

Gmina i miasto Muszyna powołała specjalną spółkę, która zajmie się budową wyciągu. Wszystko po to, aby zabezpieczyć interes mieszkańców.

- Dosłownie dwa dni temu złożyliśmy wniosek rejestrowy do sądu i praktycznie dalej prowadzimy rozmowy i z inwestorem i właścicielem terenów co do wykupienia tych terenów. Po tym zajmiemy się uruchomieniem całej procedury - wyjaśnia "Gazecie Krakowskiej" Jan Golba, burmistrz Muszyny.