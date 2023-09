Turystyczna rewolucja na Górze Parkowej staje się faktem. Krynica Zdrój zyska wiele atrakcji. Plany PKL warte miliony

Budowa polany muzyki z pozwoleniem na budowę

Duże przychody dla Krynicy

- Szacujemy nowy wpływ podatkowy z rzędu 200 tys. zł, plus oczywiście wszystkie zyski pośrednie dotyczące zwiększenia ruchu turystycznego, to też opłata uzdrowiskowa i zyski dla lokalnych najemców. Inwestycje, które PKL planuje są bardzo atrakcyjne i sądzę, że zyskają dużą popularność - mówi "Gazecie Krakowskiej" Piotr Ryb, burmistrz uzdrowiska.

Milionowe inwestycje PKL na Górze Parkowej

Jak informuje przedstawiciele spółki rozbudowane ma być także centrum rekreacji wokół rajskich ślizgawek. Ma tam powstać fontanna, karuzela oraz tor samochodów retro. Wisienką na torcie w przyszłości będzie multimedialne centrum, w którym będzie można kontynuować podróż w czasie. Do tego posłuży budynku B2, który przejdzie gruntowną modernizację. Mają tam być prezentowane archiwalne zdjęcia i filmy nawiązujące do historii Krynicy-Zdrój i Góry Parkowej oraz ciekawych, historycznych wydarzeń na świecie. Koszt inwestycji to ok. 12 milionów złotych.