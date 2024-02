Krynica-Zdrój wyrosła na turystyczną gwiazdę. Zakopane odchodzi do lamusa, bo ma konkurencję, z którą coraz ciężej się mierzyć

Krynica druga w Małopolsce, lepsza niż Zakopane

Małopolska przyciąga turystów jak magnes i dąży do tego, aby wzrost turystów był zbliżony do tego sprzed pandemii koronawirusa. Podsumowanie roku 2022 przez Małopolską Organizację Turystyczną…

Przyjęło się, że w Zakopanem panuje drożyzna, która zniechęca turystów do przyjazdu, szukają tańszej opcji. Ciężko jeszcze mówić, kto wygra ten zimowy pojedynek, na statystyki trzeba poczekać, bo mimo wszystko w obu miejscowościach wypoczywa sporo gości. Jedno jest pewne, uzdrowisko pod Górą Parkową od lat stawia na rozwój i kolejny raz odnosi sukces. Chociaż liczba dostępnych i zarejestrowanych tam miejsc noclegowych to ok 16 tys., a tylko niespełna 2500 to miejsca sanatoryjne, to w 2023 roku padł rekord. Najnowsze dane Małopolskiej Organizacji Turystycznej nie pozostawiają złudzeń.