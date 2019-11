Na grobie Nikifora płoną znicze. Kryniczanie pamiętają o artyście

Kraków. Luksusowy akademik nie porwał studentów [ZDJĘCIA]

Siłownia, sala do jogi i sauna w podziemiach, jacuzzi na dachu, wspólna kuchnia i sale zabawna parterze – takie atrakcje mają na co dzień mieszkańcy prywatnego akademika LivinnX Kraków przy ul. Romanowicza 4 w Krakowie. Do tej pory studenci zajęli połowę z ponad 700 miejsc. Aż 6...