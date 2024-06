Najlepsze memy po meczu Polska - Turcja. Internauci jak zwykle dopisali. "Polska ma już autokar na EURO 2024"

Kolejne nieszczęścia miały miejsce w spotkaniu z Turcją. Najpierw była radość, bo po zagraniu Roberta Lewandowskiego gola dającego prowadzenie strzelił Karol Świderski. Jednak żaden z tych piłkarzy nie dotrwał nawet do końca pierwszej połowy. Świderski tak się cieszył z tego gola, że po wyskoku lądując źle stanął i padł na murawę z grymasem bólu. Po interwencji lekarzy próbował jeszcze wrócić na boisko, ale ostatecznie musiał zostać zmieniony. Karol pojechał do szpitala po diagnozę, aby się przekonać, czy będzie mógł zagrać na EURO 2024. Po pół godzinie gry z kolei boisko musiał opuścić Robert Lewandowski. To nieprawdopodobne, że w ciągu dwóch meczów towarzyskich kontuzji doznało aż trzech z pięciu napastników. Na szczęście w przypadku Lewandowskiego nie ma żadnego zagrożenia i kapitan Biało-Czerwonych będzie w pełni gotowy do gry na EURO 2024 w Niemczech.