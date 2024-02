Natalia Przybysz w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju zabrała publiczność w podróż z „Tam”. Kolejna odsłona cyklu Krynica Źródłem Kultury

Natalia Przybysz to kompozytorka i autorka tekstów, która zadebiutowała w 2001 roku. Wówczas współtworzyła z siostrą Pauliną Przybysz zespół Sistars. W 2006 roku postawiła na solową karierę. W 2014 roku wydała czwarty album zatytułowany „Prąd”, który sprawił, że o jej twórczości zrobiło się głośno. Jednym z hitów tego krążka był utwór „Miód”. Natalia Przybysz od tego czasu zdobyła cztery Fryderyki i wydała pięć płyt. W tym ostatnią w październiku 2023 roku.

To właśnie m.in. utwory z krążka „Tam” można było usłyszeć podczas koncertu Natalii Przybysz i jej zespołu w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju. To album nagrany prawie w całości na greckiej wyspie Hydra, gdzie artystka zabrała swój zespół: Jurka Zagórskiego, Mateusza Waśkiewicza, Pata Stawińskiego i Kubę Staruszkiewicza oraz reżyserkę i fotografkę Silvię Pogodę. Album „Tam” to opowieść o wyjątkowych podróżach tych dalekich i tych w głąb siebie. To też podróż przez zakamarki muzyki, w którą zabrana została krynicka publiczność.