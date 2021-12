Nieporaz. Wielki pożar w Alvernia Planet przerwał zdjęcia do serialu "Barbarzyńcy", hitu platformy Netflix [ZDJĘCIA]

Nieporaz. Pożar w Alvernia Planet przerwał zdjęcia do serialu Barbarzyńcy, hitu Netflixa

Kopuły przy autostradzie A4 w Nieporazie koło Alwerni (pow. chrzanowski) wyglądają na super nowoczesną bazę NASA albo budowlę kosmitów. W środku jest tak równie niesamowicie. Co ciekawe, to właśnie w…

W ostatnich miesiącach Alvernia Planet stała się głównym miejscem, w którym kręcono drugi sezon Barbarzyńców, niemieckiego kultowego serialu Netfliksa. Jego fabuła przenosi nas do czasów starożytnych, po bitwie w Lesie Teutoburskim wojska rzymskie wracają do Germanii silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a główny bohater - Ari ponownie musi stawić czoła swojej rzymskiej przeszłości. Łączy plemiona przeciwko cesarstwu.

Odtwórcami głównych ról w serialu są zagraniczni aktorzy, Polacy natomiast wcielają się w rolę statystów. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, do zakończenia zdjęć pozostały zaledwie trzy dni. Właśnie przerwał je pożar, który wybuchł we wtorek o godz. 20.22. Ogniem objęta została jedna z największych kopuł, w której zapaliła się scenografia. Ogień rozprzestrzenił się m.in. na dach mierzącej 15 metrów konstrukcji.

Przed przyjazdem służb ratunkowych z obiektu samodzielnie ewakuowało się 89 osób. Nikt nie została ranny, choć jedna osoba, zagraniczny aktor, uskarżała się na złe samopoczucie. Prawdopodobnie w tym przypadku doszło do podtrucia tlenkiem węgla. Trafił do szpitala.

Pożar udało się opanować przed północą. Strażacy dogaszali pogorzelisko i porządkowali teren do godz. 5. Jadący pobliską autostradą A4 przez kilka godzin mogli oglądać ten spektakl żywiołu. - Przed godz. 21 widać było wielki ogień. Aż cud, że nie doszło do żadnego wypadku na tej ruchliwej drodze - mówi Aleksander Malik spod Krzeszowic, który wracał z Chrzanowa.

Na miejscu pożaru była we wtorek wieczór Beata Nadzieja-Szpila, Burmistrz Gminy Alwernia. - To straszne co się wydarzyło. Słynne kopuły, gdzie mieści się studio filmowe to firma, który rozsławia naszą gminę. Cud, że nikt nie zginął - zaznacza Burmistrz Beata Nadzieja-Szpila. Dodaje, ze w działaniach strażackich brały udział gminne jednostki OSP - z Grojca i Regulic.