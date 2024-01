Niezwykły pogrzeb ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, znanego duchownego, brata niepełnosprawnych. Na cmentarzu zapłonęły nawet race

Brat niepełnosprawnych

- Zorganizować taką "machinę" jak Fundacja im. Brata Alberta to wielkie osiągnięcie ks. Tadeusza. Dość powiedzieć, że tych jednostek: ośrodków, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic, domów seniora i domów pobytu stałego, jest 38 w Polsce - mówił proboszcz z Cięciny. Każdego dnia gromadzi się w tych ośrodkach 1200 osób z rożnymi niepełnosprawnościami. Potrzeba do tego 500 pracowników. To wielkie dzieło.