Nowe obostrzenia. Co z niedzielami handlowymi w grudniu? "Obowiązujące obostrzenia wprowadzono w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo"

Niedzielski poinformował, że zachorowania są na zbliżonym poziomie do poprzedniego tygodnia. - Średni poziom zakażeń wynosi ok. 23 tys. dziennie i utrzymuje się on od półtora tygodnia. To jest sytuacja bardzo niepokojąca - powiedział minister zdrowia. - Nie widać wyraźnych sygnałów spadku poziomu zachorowań na koronawirusa - dodał.

Jednak przed nami dwa tygodnie intensywnych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Polska Rada Centrów Handlowych przypomina, że na ten okres przypadają dwie niedziele handlowe – 12 i 19 grudnia. Najnowsze badanie pokazuje, że ośmiu na dziesięciu Polaków, mimo wzrostu zakażeń, zamierza przed Bożym Narodzeniem zrobić zakupy spożywcze w sklepach stacjonarnych. Co trzecia osoba zrealizuje je na tydzień przed świętami. I to będzie częstszą praktyką niż rok temu.