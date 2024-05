Nowy Sącz znów będzie gościł najpiękniejsze kobiety świata. To prestiż, ale również wydatek

Konkurs Miss Supranational odbywa się od 2009 roku. W latach 2014-2018 impreza odbywała się co roku w Krynicy-Zdroju, a potem na dwa lata przeniosła się do Katowic. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią trzydniowy festiwal zmienił lokalizację. Było to w 2021 roku i od tego czasu nieprzerwanie właśnie tutaj, w amfiteatrze Parku Strzeleckiego odbywają się wybory Miss i Mistera Supranational oraz Miss Polski.

Wielka impreza co roku gromadzi tłumy nie tylko na widowni w samym Nowym Sączu, ale również przed telewizorami w ponad stu krajach, gdzie odbywała się transmisja. W poprzednich latach zmagania łącznie kilkuset kandydatek i kandydatów obejrzały miliony widzów. W tym roku będzie podobnie.

Na organizacji tak dużego przedsięwzięcia miasto z całą pewnością skorzysta wizerunkowo - mowa tutaj nie tylko o tym, że „Nowy Sącz” przez wszystkie dni festiwalu, ale również przed jego rozpoczęciem i po zakończeniu odmieniany będzie przez wszystkie przypadki. To sprawia, że miasto staję się bardziej popularne i mowa tutaj nie tylko o widzach, którzy oglądają festiwal w telewizji, ale również odbiorcach mediów społecznościowych.