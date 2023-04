Ogień Pokoju już w Krakowie. Za dwa miesiące znicz zapłonie na stadionie Wisły

- Przyjęcie symbolicznego Ognia Pokoju to dla mnie ogromny zaszczyt – powiedział marszałek Kozłowski. - Do igrzysk zostało 62 dni, mam nadzieję, że spółka celowa zdąży z przygotowaniami i będziemy mogli pokazać całemu światu, że motto imprezy „We are unity” (Jesteśmy jednością) nie jest pustym sloganem. Liczę, że udowodnimy, iż jesteśmy krajem nie tylko gościnnym, ale i bezpiecznym, co będzie najlepszą reklamą dla Polski.

Wywołany do odpowiedzi Marcin Nowak stwierdził: - Na dwa miesiące przed rozpoczęciem imprezy jesteśmy praktycznie gotowi.

Po czym dodał: - Czekają nas dwa miesiące najcięższej pracy, nie tylko dniami, ale i nocami. Zostało 62 dni do rozpoczęcia igrzysk europejskich, ale ja powiem szczerze, że już tych dni nie liczę, bo bym zwariował. Natomiast faktycznie one uciekają, na ostatnią prostą wbiegliśmy już jakiś czas temu, ale ta droga wciąż wydaje się długa, musimy ją jednak pokonać sprintem do samego końca. Na szczęście większość projektów i naszych pomysłów została już zrealizowana. One praktycznie przeszły do fazy operacyjnej, teraz wchodzimy na obiekty. Chcę podkreślić, że raz z lepszym, raz z gorszym skutkiem, ale udało się przede wszystkim w oparciu o przetargi i postępowania przetargowe zrealizować większość zaplanowanych rzeczy. Niektóre taniej, niektóre drożej, niektóre z różnymi perturbacjami po drodze, ale one są zrealizowane. Przeszliśmy do kolejnej fazy, obecnie rozmawiamy z wykonawcami i dostawcami. Ustalamy na bieżąco, co jak finalnie będzie wyglądało. Dokonujemy ostatnich analiz.