Za rok powtórka? Burmistrz Krynicy Zdroju komentuje Puchar Świata w snowboardzie: daliśmy radę. Wywiad

Za nami historyczne zawody Pucharu Świata FIS w snowboardzie, które pierwszy raz rozegrano w Polsce. Rozmawiamy z burmistrzem Krynicy Zdroju Piotrem Rybą.

Panie burmistrzu jak wrażenia po weekendowych emocjach związanych z Pucharem Świata? Nasi reprezentanci może nie zaprezentowali się najkorzystniej, ale organizacyjnie zawody można zapewne zapisać na duży plus. Jaworzynę Krynicką odwiedziło wielu kibiców, również tych zagranicznych.

To dla nas wszystkich bardzo duże osiągnięcie. Co więcej wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to że, biorąc pod uwagę naszą lokalizację, będzie to cykliczna impreza, bo Krynica jest już wpisana we wstępnym drafcie na przyszły rok! Ekipy zza granicy chwaliły nas jeśli mowa choćby o logistyce wskazując na bliskość hotelu od stoku. Cieszymy się, że jako gmina pomogliśmy organizatorom. Oczekiwano od nas odpowiedniego brandingu miasta, kwestii pucharów dla najlepszych zawodników czy przekazania stołów dla dziennikarzy. Wszystkie te prośby spełniliśmy. Daliśmy radę i bardzo się z tego cieszę. Jesteśmy też pełni uznania dla FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa), Polskiego Związku Narciarskiego i spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka, głównego sponsora związku – współpraca z nimi była przyjemnością.

Puchar Świata, co widzimy na przykładzie Zakopanego i Wisły, gdzie odbywa się regularna rywalizacja w skokach narciarskich, jest zwykle świetną reklamą miasta i regionu.

Zgadza się. To już kolejna impreza w Krynicy, która była transmitowana na żywo w stacji Eurosport. Na koncie mamy m.in. puchar w MTB, dwa mecze kadry hokeja na lodzie. Weszliśmy na ten wyższy poziom organizacyjny.

Śledził Pan snowboardowe zawody w roli kibica. Podobało się?

I to bardzo. Slalom gigant równoległy jest bardzo widowiskową i dynamiczną konkurencją. Jako kibica uderzyło mnie to, że lider Pucharu Świata jednego dnia nawet nie zakwalifikował się do TOP 16. Jest to sport nieprzewidywalny, a dzięki temu przyciągający uwagę, emocjonujący. Jeden błąd techniczny powoduje tak naprawdę wypadnięcie z dalszej rywalizacji.

Jeszcze wracając do organizacji pucharu. Co było dla Was największym wyzwaniem w trakcie tych kilku dni?

Nie było jakichś specjalnie dużych wyzwań. Zajęliśmy się transportem zawodników na losowanie numerów startowych w Pijalni Głównej, wsparliśmy logistycznie centrum medialne i nie będę krył, że znamy się na tym. W Krynicy żyjemy od imprezy do imprezy. Taka pomoc z naszej strony jest czymś normalnym. Pomogła nam też choćby straż miejska zabezpieczając ul. Czarny Potok. Wiemy, kiedy trzeba się sprężyć, jak współpracować. Miło, że pochwalił nas rzecznik PZN przyznając, iż stanęliśmy na wysokości zadania.

To nie koniec.

W kwietniu planujemy mecze hokeja na lodzie, w czerwcu odbędzie się u nas Olimpiada Młodzieży. Dzięki Igrzyskom Europejskim mamy nawierzchnię multisportową do siatkówki, futsalu, unihokeja itd. Nie wykluczam, że jeszcze w tym roku Krynica będzie miejscem rywalizacji hokeistów na rolkach. Nudno nie będzie, gwarantuję. Podsumowując, Krynica Zdrój sportem stoi.

Dokładnie. Mam nadzieję, że pod koniec roku pojawię się w Warszawie, by przekazać, że jesteśmy gotowi na budowę toru bobslejowego. Rozmawiałem już w tej sprawie z Ministrem Sportu i Turystyki Sławomirem Nitrasem, który był u nas w Krynicy w trakcie snowboardowej rywalizacji. Koszt tej inwestycji to 150 mln zł, ale gra jest warta świeczki. Dzięki temu mielibyśmy gwarancję trzech imprez w ramach Pucharu Świata w Krynicy. Na pewno będę o to walczył.

