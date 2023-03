Patrycja Drożdż stworzyła dzieło sztuki z czekolady, masy cukrowej i wódki. Za swojego hajduka otrzymała Grand Prix na Expo Sweet.

Robi niesamowite torty. Dostała Grand Prix na Expo Sweet

Patrycja Drożdż z Mystkowa od lat zajmuje się pieczeniem i dekorowaniem tortów. Jej firma "So The Cake- Torty Artystyczne" jest znana i rozchwytywana. Sądeczanka tworzy słodkie dzieła sztuki z ogromną pasją, od razu można zauważyć, że ma artystyczną duszę. W rozmowie z "Gazetą Krakowską" przyznaje, że tworzenie konkursowej rzeźby zajęło jej trzy tygodnie. Pracowała od rana do wieczora.