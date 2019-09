Pendolino, „sądeczanka” i uniwersytet w wyborczej Piątce Bocheńskiego

1. AGLOMERACJA SĄDECKA Zdaniem kandydata należy przesunąć środki na poziomie krajowym do budowy drogi ekspresowej z Nowego Sącza do Brzeska oraz na budowę dróg ekspresowych pomiędzy największymi miastami południowej Małopolski.

2. PAKT ANTYSMOGOWY

- Lewica postuluje odejście od węgla do 2035 roku, ale nasz region musi być na to przygotowany, dlatego jako poseł będę zabiegał o to, aby rząd w porozumieniu z małopolskimi samorządami utworzyły program dofinansowania wymiany pieców węglowych do 70 procent kosztów wymiany, a w szczególnych wypadkach 100 procent dofinansowania. Dzięki tej pomocy państwa do 2025 roku w miastach i gminach południowej Małopolski będziemy mogli wprowadzić całkowity zakaz palenia w piecach węglem i drewnem – przekonuje i stawia na rozbudowę sieci gazowniczej oraz w budynkach pożytku publicznego używanie jedynie energii odnawialnej poprzez montaż na przykład paneli fotowoltaicznych.

3. TANIE MIESZKANIA NA RATY

Tu Lewica proponuje utworzenie państwowego przedsiębiorstwa, które w perspektywie 10 lat wybuduje milion mieszkań.

- Dzięki temu również w naszym regionie uda się rozwiązać problem mieszkalnictwa. W porozumieniu z samorządem w ramach naszego programu wybudujemy 50 000 mieszkań. Będzie je można kupić na raty, które miesięcznie nie przekroczą kwoty 1000 zł, a oprocentowanie nie wyniesie więcej niż 3 procent – wyjaśnia Bocheński.