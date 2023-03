Pierwszy poważny egzamin małopolskich terytorialsów. "Pętla taktyczna" na obiektach wojskowych w Libiążu-Bobrku

Na obiektach wojskowych w Libiążu-Bobrku dobiega końca „szesnastka”, czyli szkolenie podstawowe. Ochotnicy z różnych zakątków naszego regionu, którzy do tej pory nie mieli styczności ze służbą wojskową, zdobywali podstawy wojskowego rzemiosła. Uczyli się, m.in. budowy i eksploatacji sprzętu wojskowego, podstaw strzelectwa, taktyki, topografii, zasad zachowania na polu walki i przetrwania oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej. Szczególny nacisk położony był na szkolenie ogniowe, w tym naukę bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Zmagania rekrutów zakończył egzamin, tzw. „pętla taktyczna”, który był podsumowaniem zdobytych umiejętności. Posługiwanie się bronią, maską przeciwgazową, poruszanie się w terenie z wykorzystaniem nawigacji, czy udzielanie pomocy medycznej na polu walki – to tylko niektóre zadania, jakie musieli wykonać przyszli żołnierze.

Kandydaci do służby w 11 MBOT z ostatniego zaciągu, to w większości osoby młode - studenci oraz uczniowie, ale także osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym. Wielu z nich mówi że do wojska ciągnęło ich od dziecka i w końcu postanowili spełnić swoje marzenia wybierając terytorialną służbę wojskową godzą swoje życie zawodowe czy naukę ze służbą swojej lokalnej społeczności. Zwieńczeniem szkolenia podstawowego będzie uroczysta przysięga wojskowa, połączona z pokazem sprzętu wojskowego jednostek z Garnizonu Kraków, która odbędzie się w najbliższą sobotę, 1 kwietnia br. o godzinie 11:00, na Rynku w Trzebini.