Ponad 35 milionów złotych z unijnych funduszy na centra badawczo-rozwojowe w Małopolsce

Konkurs zakładał wsparcie inwestycji w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, służących uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, bądź też tworzeniu lub rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Wspierane inwestycje są również infrastrukturą, przeznaczoną do badania jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług na potrzeby własne lub dla innych podmiotów.

Wśród projektów, które dostaną unijną dotację są m.in. Energy Solutions z Tarnowa, Solvent Wistol z Oświęcimia, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, CAN - PACK S.A. z Brzeska, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu, Voxel z Krakowa, Vitroform z Gdowa, Alventa ze Skawiny i Fabios z Makowa Podhalańskiego. Wartość 27 inwestycji to w sumie 129,3 mln zł, z tego unijne dofinansowanie będzie stanowić 35,2 mln zł.

Konkurs skierowano do małopolskich firm z sektora MŚP, konsorcjów z ich udziałem, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a także konsorcjów z udziałem jednostek naukowych; uczelni, w tym spółek celowych uczelni; organizacji pozarządowych; instytucji otoczenia biznesu, reprezentowanych przez lidera, którym jest przedsiębiorstwo. To już trzeci, począwszy od 2016 roku, nabór dotyczący wspierania inwestycji w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę, niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (B+R). W poprzednich dwóch naborach wybrano łącznie 48 projektów, z dofinansowaniem na ponad 53 mln zł.