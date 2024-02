Poprad Muszyna z nowym trenerem, ukraińskimi piłkarzami i nadziejami na utrzymanie w 4. lidze

Udział w Pucharze Polski na szczeblu MZPN traktujemy bardzo poważnie i, wracając do poprzedniego pytania, był to jeden z czynników, dla których tutaj jestem – stwierdził. - Trzon zespołu jest bardzo mocny, oparty na jakościowych i doświadczonych zawodnikach, ale kadra jest zbyt wąska. Dlatego bardzo ciężko pracujemy, żeby to zmienić, ale chodzi o to, żeby to były zmiany jakościowe w stosunku to tych zawodników, którzy odeszli.