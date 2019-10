Pożar w Bereście. Spłonął drewniany garaż. W środku była butla z gazem

Pogoda na piątek, 25 października. Najpierw mgły, potem słońce

W dzień zachmurzenie małe, po południu wzrastające do umiarkowanego. Rano miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 18°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C, wysoko w Tatrach około 12°C. Wiatr słab...