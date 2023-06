Przegląd prasy z Krynicy-Zdroju. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.06.2023

Po ogłoszeniu, że E3 w tym roku się nie odbędzie, nastąpił wysyp autorskich pokazów i konferencji, na których pokazywane są nowe i zbliżające się produkcje studiów. Jednym z ważniejszych z nich jest Summer Game Fest, na którym potwierdzono już pojawienie się wielu ciekawych zapowiedzi, a jeśli wierząc pogłoskom, to gracze będą bardzo zadowoleni. Zobacz, jakie gry mają zostać pokazane na Summer Game Fest 2023 według oficjalnych informacji oraz plotek.

Prace na odcinku drogi krajowej nr 75 we Frycowej (gm. Nawojowa) rozpoczną się od mostu na Kamienicy w kierunku Cecurówki zaraz po długim czerwcowym weekendzie. Spore utrudnianie czekają na kierowców jadących z Nowego Sącza w kierunku Krynicy- Zdrój. Zniszczona nawierzchnia ma zostać wymieniona. Prace na odcinku blisko dwóch kilometrów potrwają do końca września.

Od 22 czerwca na tory do Zakopanego wracają pociągi. Będą kursowały pod Giewont w okresie wakacji. Od września ruch na torach znów zostanie wstrzymany.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski już lada chwila zamieszkają razem. Prowadzący „Pytania na śniadanie” zupełnie zmieniają swoje dotychczasowe życie. Gwiazda „M jak miłość” przenosi się z dziećmi do domu przyszłego męża. Zobacz, jak wyglądają nowe wnętrza wspólnego domu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

Krynica-Zdrój przygotowuje się do Igrzysk Europejskich. Sportowa rywalizacja w 24 dyscyplinach odbędzie się od 21 czerwca do 2 lipca 2023 r. Do tego czasu muszą zostać zrealizowane ważne inwestycje, a wśród nich remont hali lodowej. Ten właśnie się zakończył. Burmistrz uzdrowiska pokazał, jak obiekt wygląda po remoncie. Robi wrażenie.

Tak pięknych zdjęć Tatr jeszcze nie widzieliście! Kuba Witos, zakopiański fotograf i miłośnik gór, podzielił się nami swoimi najlepszymi górskimi fotografiami. Te zdjęcia nie tylko zachwycają i emanują pięknem, ale także nakłaniają do refleksji o naturze, przyrodzie i roli człowieka na ziemi. Jeśli myślicie, że to zbyt górnolotne słowa, po obejrzeniu galerii zdjęć przyznacie nam rację. I nie będziecie mogli oderwać wzroku od monitora. Te zdjęcia uzależniają! Obejrzyjcie fotografie w galerii zdjęć i przeczytajcie wywiad z ich autorem, który podpowie, co zrobić, aby nasze zdjęcia były jeszcze lepsze!