Przez całe wakacje kursować Włóczykij, czyli pociąg do Krynicy-Zdroju. Podróż z Gorlic potrwa ponad dwie godziny Lech Klimek

Do września działa będzie wakacyjne połączenie rel. Jasło - Krynica Zdrój, "Włóczykij". Podobnie, jak w roku ubiegłym, dla podróżnych, którzy skorzystają z pociągu przewidziane są zniżki wynikające z pakietu podróżnika Halina Gajda Zobacz galerię (6 zdjęć)

Do 3 września będzie kursował weekendowy zwany Włóczykijem pociąg Kolei Małopolskich łączący Jasło z Krynicą. To połączenie to również dla mieszkańców powiatu gorlickiego okazja, by wybrać się do kurortu, korzystając z kolejowych możliwości.