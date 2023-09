Przez Modlniczkę i Modlnicę na wielkie stadiony. Międzynarodowy Turniej Młode Talenty im. Lucjana Franczaka wygrała reprezentacja Śląska

- Lucjan Franczak to prawdziwa legenda wśród trenerów polskiej piłki nożnej – wspomina w rozmowie z portalem MZPN Piotr Skrobowski, były piłkarz Wisły Kraków i reprezentacji Polski, obecny na turnieju. – Autorytet niepowtarzalny i niepodważalny. Drugi ojciec, opiekun, trener. Wszystko co najlepsze przeżyłem z nim. Pierwsze mecze, pierwsze wyjazdy i wszystko poparte było sukcesami z mistrzostwem Polski włącznie i sukcesami międzynarodowymi. Pamięć o Lucjanie trwa, a potwierdzeniem tego jest turniej Młode Talenty, na którym spotykamy się przy grobie naszego trenera i później wszystko przenosi się na boisko, na którym brakuje nam naszego wychowawcy, bo wiemy, że na pewno by tu był i wskazywał tych, w których warto inwestować. Te turnieje są więc takim oddaniem jemu czci i pielęgnowaniem kultu Lucjana Franczaka.