Przybyli ułani pod okienko? Nie, to kawalerzyści uczcili 80. rocznicę ucieczki z Auschwitz rotmistrza Witolda Pileckiego

Witold Pilecki był ochotnikiem do Auschwitz. Za druty trafił w nocy z 21 na 22 września 1940 roku, kiedy o obozie koncentracyjnym, przeznaczonym wówczas dla polskich patriotów, nie było wiadomo zbyt wiele.

W rajdzie, w poszczególnych dniach, weźmie udział od 20 do 30 jeźdźców w strojach historycznych ułanów z okresu II Rzeczypospolitej. To cykliczne przedsięwzięcie wpisuje się w kalendarz obchodów regionalnych ważnych wydarzeń historycznych, wskazując przy tym i utrwalając w świadomości lokalnych społeczności piękny szlak turystyczny wzdłuż doliny Wisły, którym przed osiemdziesięcioma laty przemierzyli trzej uciekinierzy z KL Auschwitz: Witold Pilecki, Jan Redzej i Edward Ciesielski.

Pilecki zorganizował w Auschwitz ruch oporu, pod nazwą Związek Organizacji Wojskowej (ZOW). Opracował plan wyzwolenia obozu. Po ucieczce (z 26 na 27 kwietnia 1943), przedstawił go komendzie głównej AK, ale nie został zaakceptowany. Uznano, że siły podziemia nie dadzą rady w walce z załogą SS, która liczyła od 2 do 3 tys. żołnierzy, a były okresy, kiedy wahała się w granicach od 6,5 do 8 tys. żołnierzy.

Rajd to także forma edukacji dla młodzieży

Rajd konny jest nie tylko oddaniem hołdu wielkiemu Polakowi, ale okazją do przypomnienia jego sylwetki. Planowane są spotkania z młodzieżą w szkołach będących na trasie przejazdu ułanów. Witold Pilecki jest wzorem do naśladowania. 25 maja 1948 roku został zamordowany przez władze komunistyczne w Polsce. Dotąd nie odnaleziono miejsca pochówki Witolda Pileckiego.

Rajd konny śladami ucieczki z Auschwitz rotmistrza Witolda Pileckiego, w 80. rocznicę tamtego wydarzenia, rozpoczął się w Oświęcimiu, a zakończy w Nowym Wiśniczu. Jerzy Zaborski

Pierwszy postój był w Bobrku

Pierwszy postój ułani mieli w Bobrku. Szef grupy złożył meldunek burmistrzowi gminy Chełmek, Andrzejowi Saternusowi, a ten z kolei, podziękował mundurowym za przybycie. Dzięki akcji ułanów, młodzież ma kontakt z żywą lekcją historii.