Puchar Świata w snowboardzie. Kwiatkowski ósmy na Jaworzynie

Oskar Kwiatkowski wywalczył ósmą pozycję awansując do finału - stracił 0.41 sekundy do awansu do półfinału przegrywając ze zwycięzcą niedzielnych kwalifikacji Maurizio Bormolinim. W historycznych zawodach na Jaworzynie Krynickiej triumfowała Japonka Tsubaki Miki przed Austriaczką Danielą Ulbing i Szwajcarką Ladiną Jenny. Wśród mężczyzn najlepszy był Austriak Arvid Auner, który wyprzedził Włocha Maurizio Bormoliniego i rodaka Alexandera Payera.

Przez dwa dni pucharowej rywalizacji na stokach Jaworzyny Krynickiej w szranki stanęło niemal 100 zawodników i zawodniczek reprezentujących 16 krajów z całego świata. Nasi kibice z zapartym tchem obserwowali poczynania 13 reprezentantów Polski na czele z aktualnym mistrzem świata, Oskarem Kwiatkowskim (2023). Co ciekawe, jako że jest to pierwsza tego typu impreza w naszym kraju, organizatorzy zdecydowali się na niespodziankę dla kibiców - wstęp na zawody był całkowicie darmowy, co już samo w sobie było nie lada gratką!

- Chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom, którzy przybyli do Krynicy-Zdroju na to wydarzenie. Jest to dla nas niesamowite, że możemy organizować pierwszy w historii Puchar Świata w snowboardzie. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy kibiców i zawodników, że będą chcieli tutaj wracać na kolejne zawody, bo obiecuję, że postaramy się, by w przyszłości dalej je organizować – mówił prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.