Pustawe portfele studentów przed nowym rokiem akademickim. Ale apetyt młodych rośnie: jedna trzecia chce zarabiać ponad 10 tys. zł na rękę

Dochody studenta mocno zależą od tego, co studiuje i gdzie

W całej Polsce nowy rok akademicki rozpocznie ok. 1,2 mln studentów (w tym 84 tys. cudzoziemców), z czego ćwierć miliona w województwie mazowieckim i ok. 145 tys. w małopolskim (dla porównania – w woj. lubuskim jest to niecałe 12 tys.). Na studiach stacjonarnych kształci się dokładnie dwie trzecie młodych. Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypada ostatnio na czołowych politechnikach (ponad 6), na uczelniach ekonomicznych jest to ponad 5,2 (bryluje tu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), a na klasycznych uniwersytetach 5,1.