Ratuje przed rakiem jelita. Za darmo i bez skierowania kolonoskopię można wykonać w 23 placówkach w Małopolsce

Rak jelita grubego jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym w naszym kraju. Co roku jest on diagnozowany u ok. 18 tys. Polaków. Najczęściej choroba rozwija się ze zmian łagodnych – tak zwanych polipów. Może to trwać nawet kilkanaście lat. Profilaktyczna kolonoskopia to szansa na wykrycie niepokojących zmian, kiedy nie dają one jeszcze niepokojących objawów i o ile to możliwe – ich usunięcie.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie wyłonił właśnie kolejne placówki wykonujące profilaktyczną kolonoskopię. Od 1 stycznia z programu przesiewowych badań raka jelita grubego można skorzystać w 23 lecznicach w całym regionie. Zainteresowana osoby wybierają dowolną placówkę i zgłaszają się do niej. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wypełnionej ankiety.

Lista punktów w Małopolsce, gdzie można wykonać darmową kolonoskopię: