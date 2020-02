Regionalny Totolotek Puchar Polski. Co czeka nas wiosną w Małopolsce? Zagrają Wieczysta, drużyna Królewskiego...

Najbliżej końca są rozgrywki w Małopolsce Zachodniej. 7 marca odbędzie się finał w podokręgu Chrzanów, a ten mecz Victoria 1918 Jaworzno - MKS Trzebinia będzie oficjalnym debiutem w roli trenera Victorii Piotra Pierścionka, kiedyś szkoleniowca Zagłębia Sosnowiec w ekstraklasie. Finał podokręgu Oświęcim, 29 marca, będzie natomiast starciem ekip z klasy A - Zgody Malec i Hejnału Kęty. Zwycięzca tej potyczki - to już wiadomo - w półfinale Małopolski Zachodniej będzie miał wolny los.

Jak to możliwe? Otóż pucharowe zmagania w ramach Małopolskiego ZPN na początku płyną 15 nurtami - bo tyle jest podokręgów. Na razie rywalizacja zakończyła się w Wadowicach (PP w podokręgu zdobył Orzeł Ryczów), Żabnie (Bruk-Bet II Nieciecza), Limanowej (Limanovia) i Nowym Targu (Podhale Nowy Targ). Przed nami finały - w niektórych przypadkach także półfinały - jeszcze w jedenastu podokręgach. A następnie, w maju, mecze półfinałowe oraz finały na szczeblu dawnych okręgów - krakowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego i Małopolski Zachodniej. Potem półfinały wojewódzkie i dopiero ten finał, którego zwycięzca wystąpi jesienią w fazie centralnej Pucharu Polski.

Zdobywcy Pucharu Polski w podokręgach myślenickim, olkuskim i wielickim oraz rejonie Kraków potem wpadną na siebie. W Myślenicach finał zaplanowano na 14 marca, zmierzą się w nim zespoły z "okręgówki", Jordan Sum Zakliczyn i Orzeł Myślenice. Dzień później finał olkuski - Prądnik Sułoszowa (klasa A) kontra Przebój Wolbrom (klasa okręgowa, trenerem jest Antoni Szymanowski, jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy). Podokręg wielicki jest jeszcze na etapie półfinałów.

Natomiast w rejonie Kraków finał wyznaczono na 1 kwietnia, a jeden z jego uczestników skupia w ostatnim czasie na sobie sporo uwagi. Wieczysta Kraków, która zmierzy się z IV-ligową Skawinką, to osiedlowy klub będący w "okręgówce". Na razie, bo cele sięgają szczebla ogólnopolskiego.

Sponsorem zespołu jest jeden z najbogatszych Polaków Wojciech Kwiecień (właściciel m.in. sieci aptek Słoneczna), dyrektorem sportowym - Andrzej Iwan, legenda Wisły Kraków. W Wieczystej jest kilku doświadczonych zawodników z ekstraklasową przeszłością (m.in. bramkarz Michał Miśkiewicz, Piotr Madejski czy Bartosz Iwan - grający asystent trenera Przemysława Cecherza); zimą sprowadzono kolejnych piłkarzy o walorach wyraźnie przewyższających okręgówkę, ale już znacznie młodszych - m.in. Emmanuela Kumaha z Wisły Kraków czy Bartłomieja Smuczyńskiego, byłego gracza Bruk-Betu II i Lechii Gdańsk. Przed wyjazdem na zgrupowanie do... Turcji Wieczysta w sparingach zmiotła w pył czwartoligowców (11:0, 7:0). I choć do finału PP w rejonie weszła w listopadzie kuchennymi drzwiami - uzyskując walkower po porażce 1:2 z Wiślanami Jaśkowice - to w obecnym stanie nie będzie zaskoczeniem, jeśli zamiesza w walce o małopolskie trofeum...