Rewolucja na kolei. Zgubiłeś coś w pociągu? Teraz Twoje szanse rosną

Wykaz rzeczy znalezionych

- Zgubiony lub pozostawiony w pociągu bagaż lub rzecz nie oznacza, że przepadł on na zawsze. Pracownicy obsługi danego pociągu regularnie i uważnie kontrolują wagony a znalezione rzeczy trafiają do wyznaczonych punktów. W ubiegłym roku w pociągach PKP Intercity znalezionych zostało ponad 13 tys. przedmiotów. Do najczęściej powtarzających się rzeczy jakie pasażerowie zostawiają w pociągach należy mała elektronika, np. ładowarki do telefonów czy laptopów, telefony czy właśnie laptopy, kluczyki do samochodu, części garderoby: czapki, rękawiczki czy marynarki, okulary, portfele, a także parasole. Często znajdywane są także torebki z żywnością i zabawki - podkreślają kolejarze.