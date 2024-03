Rodzina braci Koral na liście 100. najbogatszych Polaków rankingu Forbes. Oni przejęli lodowe imperium. Jedyni miliarderzy z Nowego Sącza

- Lody robili świetne. Prawdziwe, na śmietanie. A nawet jak im trochę zostało, to nigdy nie sprzedawali ich na następny dzień. Rozdawali dzieciakom z okolicy, a resztę wyrzucali - wspomina z zapałem Anna Hańska. I dodaje, że jak pamięta ich podejście do pracy, to wcale jej nie zaskoczyło, że po latach stali się tym kim są. - Wiedzieli, co chcą osiągnąć - tłumaczy.