Ruszył casting do konkursu Miss Małopolski 2023. Rok temu tytuł zdobyła dziewczyna spod Nowego Sącza

Wybory Miss to wydarzenie, które cieszy się dużym zainteresowaniem. Budzi jednocześnie podziw, zazdrość i oburzenie, ale dla finalistek staje się biletem do świata modelingu, show-biznesu czy mediów. Właśnie ruszył casting do tegorocznej edycji Miss Małopolski. Więc może warto spróbować?