Sądeckie „obiecanki cacanki” - inwestycje, które nigdy nie powstały

Droga ekspresowa do Krakowa tzw. Sądeczanka, kolej Podłęże – Piekiełko, stadion miejski dla Sandecji czy kompleks narciarski Siedem Dolin to jedne z wielu obietnic, jakie pojawiały się podczas kampanii wyborczych do parlamentu, a nawet w kampaniach samorządowych. Na ile są one nadal realne? Oceńcie sami...