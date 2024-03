„Sanatorium ludzkich serc” to podróż po zakamarkach medycyny, która wiedzie poprzez losy dwunastu bohaterów, przebywających w Krynicy-Zdroju

Gdy byłam mała często jeździliśmy z rodzicami do Krynicy-Zdroju. Już wtedy interesowały mnie wody mineralne. Miałam bzika na punkcie czytania etykiet, studiowania składu poszczególnych wód. Potrafiłam wskazać, którą wodę najlepiej wybrać, z uwagi na lepszy skład i więcej minerałów. W trakcie studiów medycznych zainteresowałam się również rehabilitacją medyczną. Chciałam też znaleźć taką specjalizację, która opierałaby się na chorobach wewnętrznych, a jednocześnie pozwoliła mi wrócić w rodzinne strony do Małopolski, bo studiowałam w Lublinie, a następnie w Katowicach. I tak właśnie w pełni świadomie wybrałam balneologię i medycynę fizykalną.

Wśród bliskich krewnych nie mam żadnego lekarza. Pomysł na studia medyczne zrodził się w gimnazjum, wówczas postanowiłam zdawać do liceum na profil biologiczno-chemiczny. Mój wybór trochę zdziwił moich rodziców, widzieli mnie raczej na kierunku związanym z architekturą, albo na prawie, bo historię i inne przedmioty humanistyczne także lubiłam. Jednak miałam jakieś wewnętrzne przeczucie, że medycyna to jest właśnie najlepszy wybór. Gdybym miała decydować jeszcze raz, niczego bym nie zmieniła.

Ta książka powstała z pasji do leczenia sanatoryjnego oraz powołania do bycia lekarzem. Całe swoje życie zawodowe, ale też prywatne, poświęcam seniorom. Wcześniej pracując w oddziale chorób wewnętrznych, teraz w sanatorium. Dlatego ta książka głównie jest kierowana do osób w jesieni swojego życia, ale nie tylko. Jestem przekonana, że czytelnik w każdym wieku, znajdzie przyjemność w jej czytaniu.

Starałam się we wzruszające losy kuracjuszy wpleść porady zdrowotne. Chciałam, żeby to była napisana prostym i przystępnym językiem książka, która ma dodatkową wartość. Stąd zalecenia dotyczące podstawowych chorób: nadciśnienia, choroby zwyrodnieniowej stawów, depresji i innych. Niestety z depresją u seniorów spotykam się bardzo często. Przychodzą na wizyty zrezygnowani, z poczuciem, że to co dobre w ich życiu, już minęło i teraz to tylko czeka ich śmierć. Wracają po kolejną receptę na antydepresanty. Tymczasem moim zdaniem rozwiązanie jest prozaiczne.

Obowiązuje mnie tajemnica lekarska i z tego powodu w książce nie mogłam opisać moich prawdziwych pacjentów. Każdy z bohaterów ma jednak cząstkę osoby, którą spotkałam na swojej drodze zawodowej, ale też prywatnie. Zdradzam również nieco tajników pracy lekarza w sanatorium. Każdego z bohaterów poznajemy bowiem w gabinecie lekarskim, następnie trafia on do psychologa, a na końcu dzieje się magia w perle polskich uzdrowisk - w Krynicy-Zdroju.

Moim zdaniem idealnym antydepresantem jest pobyt w sanatorium. I właśnie to chcę pokazać tą książką. Zachęcić tych pacjentów, którzy być może nigdy nie trafili jeszcze do sanatorium, a mieli takie propozycje. Często spotykam się z pacjentami, którzy w wieku 70-80 lat po raz pierwszy udają się na leczenie sanatoryjne, bo wcześniej nie było czasu, bo były dzieci, potem wnuki. I gdy taka osoba w końcu wybierze się na turnus, to uświadamia sobie ile straciła. To nie tylko zabiegi, tak unikatowe jak w przypadku Krynicy, wodami leczniczymi. To też liczne dodatkowe atrakcje, wieczorki poetyckie, potańcówki, wycieczki fakultatywne. Seniorzy, którzy w końcu decydują się na turnus, potem nie żałują i chcą kolejnych. Przeżywają drugą młodość.

Jej napisanie to spełnienie moich marzeń, a żeby je zrealizować, zrezygnowałam z pracy w ośrodku zdrowia. W głowie miałam gotowy plan, a spisanie blisko trzystu stron zajęło mi trzy tygodnie. Osoby, które naprawdę mnie znają, dobrze wiedzą, że jak coś sobie postanowię, to choćby nie wiem, jak było ciężko, to zagryzę zęby i to zrobię. To rodzice nauczyli mnie pracowitości, wpoili wartości, takie jak szacunek do starszych osób. Dlatego właśnie „Sanatorium ludzkich serc” jest im dedykowane, a także mojemu mężowi. Bez jego pomocy i wsparcia ciężko byłoby mi napisać tę książkę. Gdy ja pisałam on przejął wszystkie moje domowe obowiązki, za co jestem mu ogromnie wdzięczna.

Mama była pierwszym recenzentem?

Bardzo bałam się opinii rodziców, więc dopiero po wydaniu książki, pokazałam im ją. Oni nawet nie wiedzieli, że ja coś piszę. Jak zobaczyli dedykację, to było wzruszenie. Potem oczywiście przeczytali i chwalili. Jak chyba każdy autor obawiałam się opinii i recenzji, ale te, które do mnie spływają, są pozytywne. Większość podkreśla to, że książka jest napisana prostym językiem i łączy wiele emocji. Przy losach jednego bohatera można płakać jak bóbr, by przy kolejnym uśmiech nie schodził z twarzy.