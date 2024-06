Silny wiatr, szalone temperatury i gwałtowne burze. Piątek, a także nadciągający weekend w Małopolsce zapowiada się naprawdę gorąco

- Uwaga! Dziś, 28 czerwca, prognozowane burze z silnym wiatrem, ulewnym deszczem i lokalnie gradem. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek - taki ALERT RBC otrzymali dzisiaj m. in. mieszkańcy Krakowa.

- W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże, głównie po południu, i wtedy przelotne opady deszczu oraz burze. W pasie od Pomorza Gdańskiego i Warmii przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie suma opadów deszczu w trakcie burz od 35 mm do 50 mm oraz grad. Na zachodzie kraju opady deszczu w czasie burz do 30 mm oraz opady gradu - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB.

Jak podają synoptycy: "temperatura maksymalna od 25°C, 26°C na północnym zachodzie oraz w kotlinach górskich, około 30°C na zachodzie i południu do 32°C w centrum, lokalnie do 33°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni od zachodu skręcający na południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, na wschodzie do 80 km/h".