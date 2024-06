W środę zaleje nas fala upału. W Krakowie nawet 33 stopnie! Jak się chronić?

"W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu okresami wzrastające do dużego. W rejonach podgórskich po południu przelotne opady deszczu oraz burze . W czasie burz suma opadu do 30 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C , w rejonach podgórskich od 25°C do 28°C, wysoko w Beskidach od 16°C do 19°C, na szczytach Tatr około 14°C. Wiatr umiarkowany, porywisty , wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h".

Pij nawet trzy litry wody w ciągu dnia. Seniorzy i dzieci - lepiej niech zostaną w domu

Aby bezpiecznie przetrwać upały:

należy przebywać na słońcu nie dłużej niż maksymalnie 2 godziny, stosując przy tym filtry ochronne

dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli jest to niezbędne, to koniecznie z nakryciem głowy

w ciągu dnia należy zamykać w domu okna i żaluzje, aby ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń (szczególnie po stronie nasłonecznionej). Okna należy otwierać nocą, kiedy temperatura jest niższa

należy unikać forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia. Wysiłek fizyczny, np. bieganie, może doprowadzić do odwodnienia, skurczów mięśni spowodowanych odwodnieniem i utratą minerałów, przegrzaniem organizmu lub udaru cieplnego

nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe! Temperatura w nagrzanym aucie może dochodzić do 50-60 st. C

należy nosić lekką i przewiewną odzież z tkanin naturalnych, w jasnych kolorach - wspomoże to właściwą termoregulację organizmu

należy nawadniać organizm - pić dużo wody, najlepiej niegazowanej

należny unikać picia kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru - sprzyjają one odwodnieniu organizmu

osoby przyjmujące leki, powinny być w kontakcie z lekarzem, aby sprawdzić, jaki wpływ mają one na termoregulację i równowagę wodno-elektrolitową

należny unikać skrajnych temperatur - osoby, które pracują w klimatyzowanych pokojach, nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał, ponieważ może to spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi

będąc nad wodą należy pamiętać, że nie wolno gwałtownie wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu - zanim zaczniemy pływać, należy opłukać ciało wodą, do której wchodzimy i dopiero wtedy powoli się w niej zanurzyć

w upalne dni należy przygotowywać lekkie posiłki, bazujące na owocach i warzywach, które dostarczają organizmowi niezbędnych składników mineralnych i witamin, a unikać tłustych, smażonych i wysokokalorycznych dań, które dodatkowo obciążają i tak zmęczony upałem organizm

należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ sprzyja to odwodnieniu organizmu.