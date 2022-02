Sklepy otwarte w każdą niedzielę. Wiecznie czynna Żabka, czyli darmowa rodzina plus, pracownicy covidowi i 32 inne wyjątki od zakazu handlu

Do 1 lutego wielkie sieci handlowe, z Biedronką i Lidlem na czele, otwierały się w niedziele objęte zakazem handlu jako placówki świadczące usługi pocztowe. Pod naciskiem handlowej Solidarności Sejm uszczelnił jednak przepisy i odtąd z tego przywileju mogą korzystać wyłącznie placówki osiągające z usług pocztowych minimum 40 procent swych przychodów (wymagana do tego jest stosowna ewidencja). To zamknęło furtkę przed dyskontami i supermarketami, o hipermarketach nie wspominając. W styczniu w niedziele otwarte były nawet jako poczta wielkie markety budowlane.

Jak uniknąć zakazu handlu: rodzina za kasą, ale bez kasy

Także wszystkie „Żabki” przestały działać w niedziele jako placówki pocztowe - trudno wszakże znaleźć sklep, w którym przychody z odbioru i nadawania paczek czy listów byłyby zbliżone do obrotów ze sprzedaży chleba, mleka, piwa czy przekąsek. Mimo to większość sklepów tej sieci jest nadal otwarta we wszystkie niedziele: korzystają bowiem z innego przepisu ustawy. Zgodnie z nim, przedsiębiorca prowadzący handel osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek, może w celu prowadzenia sklepu w niedziele stanąć za ladą sam oraz skorzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków. Co kluczowe, osoby te nie mogą być pracownikami lub zatrudnionymi w placówce handlowej u przedsiębiorcy, który korzysta z ich nieodpłatnej pomocy.