Startują Igrzyska Europejskie w Krakowie i Małopolsce. Na stadionie Wisły zapłonie znicz i zaśpiewają gwiazdy

Podczas igrzysk sportowcy z 48 krajów będą rywalizować w 29 dyscyplinach. Transmisje telewizyjne z igrzysk mają być przekazywane do 50 krajów.

Podczas głównej konferencji zapowiadającej igrzyska, zorganizowanej w centrum kongresowym ICE Kraków, Spyros Capralos, prezydent Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich dziękował polskim władzom za zaangażowanie i zaznaczył, że dzięki dobrej współpracy Igrzyska nabrały prestiżu. – Nadszedł ten dzień. Jesteśmy gotowi na igrzyska. Chciałbym podziękować wielu osobom, w tym prezydentowi kraju Andrzejowi Dudzie, który przyleciał do Rzymu, by odebrać ogień pokoju. Mam nadzieję, że wkrótce spokój zapanuje w całej Europie. Dziękuję też wolontariuszom, bo bez nich ta impreza nie byłaby taka dobra – mówił. – To największa impreza sportowa w Europie od 2012 roku, kiedy w Londynie odbyły się igrzyska olimpijskie. To będą wyjątkowe zawody. Pierwszy raz mamy tu najlepszych sportowców Europy. Pierwszy raz odbędzie się nie w jednym, a w 13 miastach. Organizatorom udało się wykorzystać istniejące obiekty, by nie generować kosztów. A do tego dzięki nadawcy cała Europa obejrzy rywalizację – dodał.