Stary Dom Zdrojowy jak pałac z królewską salą balową. To najbardziej charakterystyczny budynek w Krynicy-Zdroju. Wnętrza robią wrażenie Joanna Mrozek

Stary Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju to jeden z najbardziej znanych obiektów sanatoryjnych w Krynicy-Zdroju. To także bardzo charakterystyczny budynek, który mieści się w samym centrum uzdrowiska. Także jego wnętrza wyglądają imponująco, to tam odbywały się nagrania do niektórych odcinków "Sanatorium miłości".