Stary Sącz. Jubileuszowa Agropromocja 2022 w nowej lokalizacji. Mimo deszczu tłumy ludzi i rekordowa liczba wystawców. Zobacz zdjęcia

Nowa lokalizacja wydarzenia, które przez wiele lat odbywało się w Nawojowej sprawiła, że starosądeckie błonia odwiedziły tłumy.

- W tę piękną rocznicę chcieliśmy bowiem dać Agropromocji nowy impuls, nowe życie. Ona dalej będzie wydarzeniem promującym rolnictwo i wszystko to, co z nim jest związane, ale ma zdecydowanie większy rozmach. I do tego idealnie nadaje się teren starosądeckich błoń. Tutaj nic nas nie ogranicza ani teren, ani infrastruktura - przyznaje Dominik Pasek, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, a jednocześnie organizator Agropromocji na starosądeckich błoniach.