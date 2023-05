"Strefa ciszy" nad Jeziorem Mucharskim. Chcą zakazu pływania tu motorówkami i skuterami wodnymi. Turystom to się spodoba? Małgorzata Gleń

Kolejny raz władze powiatu wadowickiego wzięły się za wprowadzenie strefy ciszy na Jeziorze Mucharskim. Chcą, by motorówkami nie można było pływać na większej części zbiornika. W tej sprawie przeprowadzono konsultacje społeczne. Wyniki są jednoznaczne: mieszkańcy okolicy nie chcą tu zakazu używania motorówek i skuterów wodnych. Boją się, że zniechęci do turystów do odwiedzin tej coraz popularniejszej atrakcji.