Święto skoków na Wielkiej Krokwi. Dawid Kubacki ze złotym medalem! Oto mistrz Igrzysk Europejskich 2023! Artur Bogacki

Dawid Kubacki mistrzem Igrzysk Europejskich 2023 na dużej skoczni! Reprezentant Polski nie miał sobie równych w sobotnim konkursie. Na półmetku był drugi, w finałowej serii postawił kropkę nad i. Co za piękna historia! Skoczek z Szaflar wrócił przecież w Zakopanem do rywalizacji po rodzinnym dramacie, gdy w marcu jego żona Marta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.