Szumowski: Rozważamy powrót do obostrzeń. "Polacy zapomnieli, że mamy epidemię"

W poniedziałek w Polsce zanotowano rekordową liczbę nowych zakażeń - 599. Rekordy padały też w minioną sobotę i niedzielę. We wtorek na antenie RMF FM Łukasz Szumowski przestrzegał przed nadmiernym optymizmem. - Jeżeli pan zachoruje i pan oczywiście przejdzie to jako zdrowy, w średnim wieku człowiek, bez specjalnych powikłań, ale spotka się pan z mamą, tatą, ciotką, wujkiem i oni poumierają. To to już są takie bezpośrednie, namacalne, bliskie tragedie. I tego się bójmy - mówił minister.

Pandemia COVID-19 w krótkim czasie niezwykle istotnie wpłynęła na nasze życie. Niektóre obostrzenia i zakazy mogą zostać z nami już na zawsze. Upadające biznesy czy oszczędności w miejskich inwestycjach to tylko niektóre z cech Warszawy "po koronawirusie". A może wśród efektów pandemii można doszukać się również pozytywów? Sprawdźcie naszą analizę poniżej: