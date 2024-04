Te obserwatoria gwiazd w Małopolsce warto odwiedzić. Stąd można oglądać niebo. Sprawdź kalendarz astronomiczny

Kalendarz astronomiczny na 2024 rok i najciekawsze zjawiska na niebie

2024 rok bogaty jest w nadchodzące zjawiska astronomiczne. Poza wieloma "nocami spadającyh gwiazd" na niebie będzie można oglądać kometę, czy superksiężyc. Na niebie będzie można obserwować także zaćmienie słońca - to jednak możliwe będzie do obserwacji na innych kontynentach.

W kwietniu na niebie pojawi się Kometa 12P

Kometa 12P/Pons-Brooks powraca w okolice Słońca raz na 71 lat i często nazywana jest "diabelską" kometą, co zawdzięcza charakterystycznym "rogom" widocznym na jej zdjęciach. Miały one powstać w wyniku wybuchów na powierzchni obiektu. Najbliżej naszej dziennej gwiazdy znajdzie się 21 kwietnia, a w czerwcu będzie najbliżej Ziemi. Najlepiej będzie oglądać ją po godzinie 19. Oto lista nadchodzących zjawisk.

Czym jest koniunkcja?

Jak podaje portal teleskop.pl - Wielka koniunkcja odnosi się do położenia najjaśniejszych planet w naszym Układzie Słonecznym, gdy pojawiają się one obok siebie na nocnym niebie. To kosmiczne zjawisko jest wynikiem względnego położenia tych planet na ich orbitach wokół Słońca, co daje złudzenie, że odległości między nimi nie są duże.